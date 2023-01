Addio Lina Boggio, Mezzana piange la morte della sua centenaria

Mezzana Mortigliengo piange la scomparsa della sua centenaria. Ieri, è mancata all’affetto dei suoi cari Lina Boggio, molto conosciuta in tutto il paese. Lavoratrice instancabile, ha dedicato il suo tempo agli altri.

Viene ricordata per il suo impegno come animatrice dei più piccoli all’oratorio. “Una vera istituzione, un perno per l’intera comunità – sottolinea il sindaco Alfio Serafia - Mi stringo al dolore dei parenti”.

Il Santo Rosario verrà recitato alle 18 odierne nella chiesa parrocchiale di Mezzana. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Minero, avranno luogo alle 15.30 partendo dalla propria abitazione di via Mondalforno Inferiore 31, con corteo a piedi fino alla chiesa e al cimitero.