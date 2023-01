Biella, conto alla rovescia per il Carvè di Piazza Cisterna (foto di repertorio)

Dopo il successo delle due edizioni del Folle Carnevale dei Bambini l’Associazione “Noi del Piazzo” ripropone un pomeriggio dedicato interamente ai più piccoli! Dalle 15 i partecipanti saranno rallegrati dagli animatori della ZooFamily della Pro Loco di Biella e Valle Oropa, dalle postazioni di truccabimbi e dalle sculture con i palloncini a cura delle animatrici dell’associazione AlicE20.

Alle 16 andrà in scena l’imperdibile spettacolo dell’artista di strada BINGO, tra equilibrismi estremi, giocolerie e prodigi con il diablo! Non mancherà il momento BabyDisco e la merenda con Bugie e Tè caldo, offerti in collaborazione con l’Associazione dei genitori “Astropiazzo”!