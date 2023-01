Al 31 Gennaio riprendono i "Caffè del Benessere"

Da martedì 31 gennaio riprendono i "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età.

L'Associazione ANZITUTTO che organizza questa iniziativa fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca) e per i prossimi due anni dedicherà ampio spazio a questo tema assistenziale, spiegando le problematiche delle persone con demenza e dei loro caregiver e le opportunità che il progetto offre, pur non tralasciando altri temi che riguardano la salute e l'invecchiamento.

Quest'anno oltre alle due sedi consolidate (Cooperativa del Favaro e Oratorio di Cossila San Grato) si aggiunge un nuovo punto di incontro rappresentato dall'Oratorio di Santo Stefano in via Don Minzoni, dietro le poste Centrali. E sarà proprio questa nuova sede a dare il via agli incontri del 2023, sempre alle ore 15. Questo incontro avrà per tema "Come invecchiare in salute" con relatore il dr. Bernardino Debernardi, Medico Geriatra.

Il tema è quanto mai importante nella nostra provincia ove la presenza di anziani è seconda solo a quella di Savona ed il calo della popolazione continua inesorabile da anni.