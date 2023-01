100 pacchi di Natale donati a famiglie in difficoltà, il grazie dell’Associazione Delfino Valdilana

Sono stati un centinaio i pacchi di Natale raccolti e distribuiti in occasione delle recenti festività. “Cento regali che hanno portato qualcosa di utile (e anche un sorriso) a persone e famiglie del paese in difficoltà economica – spiegano sui social l’Associazione Delfino Valdilana - Ringraziamo gli esercenti che ci hanno aiutato mettendosi a disposizione per la consegna dei pacchi. E ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato un po' di tempo e di risorse per prepararli”