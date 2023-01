"Candelo città possibile" interroga il sindaco sui lavori sul ponte della tangenziale

"Candelo città possibile" ha preparato in questi giorni un'interrogazione che riguarda i lavori che interesseranno a giugno il ponte della tangenziale, rivolta al sindaco di Candelo Paolo Gelone. Nel documento, il gruppo consigliare parte dalla considerazione che da lunedì 23 gennaio 2023 aprirà il cantiere affidato dal Comune di Candelo di Intervento messa in sicurezza Via del Cervo che comporterà una durata di più di 5 mesi e l’istituzione di un senso unico alternato sulla strada comunale e che "la modifica della viabilità che si determinerà creerà, come tutti ben sappiamo, disagi al transito veicolare alla viabilità comunale ma anche sovracomunale per i Comuni vicini tra cui Biella e Vigliano Biellese, in quanto la Via del Cervo è un'arteria (e unica) di collegamento che congiunge Candelo e la parte sud biellese, con la SS 14 Superstrada Biella-Cossato e la parte orientale del biellese".

Per questo motivo "Candelo città possibile" chiede al sindaco: "Qual è il termine preciso di fine dei lavori in via del Cervo e quindi di ripristino della viabilità in modalità ordinaria e se è stato tenuto in conto l’eventuale possibilità (sperando sia remota) che il cantiere di Via del Cervo si vada a sovrapporre al cantiere sul Ponte della Tangenziale di Biella, ipotesi che creerebbe non pochi problemi alla viabilità biellese e quali sono gli accorgimenti/modifiche per la viabilità che sono stati pianificati in caso di sovrapposizione dei due interventi".