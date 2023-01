Non piove, e a Pettinengo il sindaco Bosso invita i cittadini a un uso attento dell'acqua

Purtroppo c'era d'aspettarselo: le piogge sono davvero scarse e qualche sindaco inizia a invitare la popolazione a limitare l'utilizzo dell'acqua. Tra questi c'è Gian Franco Bosso di Pettinengo.

"Le scarse piogge e l’assenza di nevicate copiose nell’ultimo anno e mezzo sta creando notevoli problemi di alimentazione idrica - scrive Bosso ai suoi cittadini - . L’utilizzo delle utenze è da tempo nettamente superiore all’erogazione dell’acqua dai pozzi e dalle falde acquifere, creando problemi in particolare nella grande vasca sita in Livera per alimentare la quale seve utilizzare acqua da altre aree. Si chiede quindi a tutti i Cittadini un utilizzo attento e volto al risparmio dell’acqua potabile compatibilmente ovviamente con le necessità personali e famigliari".