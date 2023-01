Biella: via l'amianto, riaperto il cantiere allo Stadio La Marmora – Pozzo

Il cantiere allo stadio La Marmora - Pozzo ha riaperto. I lavori da oltre 1 milione di euro erano partiti a fine giugno ma a settembre avevano subito una battuta di arresto in quanto in una parte dello stabile erano state trovate tubazioni con all'interno dell'amianto. Questa settimana i lavori sono ripartiti.

Soddisfatto il vice sindaco Giacomo Moscarola. "Per fortuna non abbiamo perso troppo tempo. Ci sono voluti appena due giorni di lavoro da parte della ditta interessata per rimuovere il materiale che non andava bene, e ora si riprende. Negli impianti vecchi non c'è purtroppo da stupirsi. Rassicuro che per chi ha frequentato e frequenta lo stadio non c'è alcun pericolo: l'amianto era dentro a tubi che non erano rotti e si trovavano sotto il terreno".

Tra i lavori previsti nel mega restyling ci sono la riqualificazione profonda delle tribune con la relativa impermeabilizzazione e sostituzione delle sedute, l’adeguamento normativo degli spazi e degli ambienti dedicati alla fruizione da parte degli atleti e di primaria importanza per la pratica sportiva con la relativa impiantistica ed il risanamento del sottopassaggio per l’ingresso al campo da gioco. Completa l'intervento la ristrutturazione dell'area bar/ristoro all’ingresso dell’impianto sportivo, a due passi dal parco.

I giorni previsti di cantiere sarebbero 600.