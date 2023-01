Lavori in corso da martedì 30 gennaio a Magnano, tra i km 1+638 e 2+015 della Strada Provinciale 410 di Magnano, dove si svolgeranno scavi per posa infrastruttura in fibra ottica.

I lavori dureranno fino al 28 febbraio. Durante tale periodo, sul tratto indicato sono previsti restringimenti di carreggiata, e sarà in vigore il limite di 30 km/h in prossimità del cantiere, che avrà un'estensione massima di 100 metri.