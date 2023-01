Ucab 1925 ha aperto le porte

La crescita dei giovani ciclisti nel segno dello sport e non dell'ossessione per la vittoria ed il successo.

Questo il leitmotiv che ispirerà la squadra ciclistica dilettantistica biellese Ucab 1925 per l'attività 2023 e per i progetti 2024.

Attività e progetti che sono stati presentati ieri, venerdì 27 gennaio, all'Agora Palace Hotel di Biella, durante l'evento “Porte Aperte”, alla presenza di tecnici, responsabili del reparto organizzativo e sponsor. Tra questi ultimi gli ex corridori professionisti biellesi Dennis Lunghi e Marco Bellini, attuale Team Manager della squadra professionistica Androni.

Ad accogliere gli ospiti il Presidente Ucab Filippo Borrione ed il Direttore Tecnico Omar Beltran.

“La nostra società – dichiara Borrione – vuole crescere giovani ciclisti per portarli integri nello sport che amano, in modo che possano coltivare il sogno di chiunque corra in bicicletta, diventare professionisti. Per questo motivo nel 2024 vogliamo aggiungere la categoria juniores a quelle attuali”.

“E' un esigenza nostra, - continua Borrione - ma anche del ciclismo italiano che, dopo essere stato il numero 1, vive un momento di carenza di campioni per avere forzato troppo sui giovani”.