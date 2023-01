Splendor 1922 Pizzeria la Bussola, 3 a 0 contro T.T. Novara

Un altra vittoria per 3 a 0 della formazione cossatese Splendor 1922 Pizzeria la Bussola, nel secondo turno della fase a gironi della coppa Italia, disputato venerdì sera alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato.

Questa volta a farne le spese è stato il T.T. Novara ,che deve soccombere alla forte formazione locale vincitrice in totale di 9 set a 1.E il doppio che apre la contesa e dopo la sconfitta al primo set, Bianchetto e Capodiferro ribaltano la contesa vincendo l incontro per 3 a 1, a seguire i due singolari , entrambi combattuti ma vinti per 3 a 0 da Riccardo Trevisan e Gabriele Pronesti.

Ora due trasferte per consolidare il primato e puntare alla seconda fase.