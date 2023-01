Rugby: Biella contro Rugby Noceto nella prima giornata del girone di ritorno

Prima giornata del girone di ritorno, secondo appuntamento consecutivo sul campo dello Stadio del Rugby di Biella dopo aver ospitato, domenica scorsa, Cus Milano. “In realtà non sentiamo molto la pressione da ‘inizio del girone di ritorno’,” spiega Benettin, “forse ci fosse stato uno stop a delimitare le due fasi del campionato lo avremmo sentito di più. In realtà noi stiamo solo pensando a continuare a giocare e a fare del nostro meglio. Il clima in spogliatoio è sereno, tutti si allenano con la testa sulla prossima domenica, anche se devo ammettere che per me sarà importante tornare a vincere perché è sempre dura lavorare in settimana con un pensiero negativo legato all’ultima sconfitta”. Ciò che conta quindi, è focalizzarsi sul prossimo incontro che sulla carta non prevede nulla di facile. Noceto, che occupa il secondo posto della classifica del girone, vanta all’attivo un pareggio, una sconfitta e otto vittorie, molte delle quali ottenute all’ultimo minuto. L’ultima ottenuta con questa modalità, domenica scorsa sul campo de I Centurioni, la prima quella contro Biella al primo giorno di gare del campionato 22/23.

“Andiamo ad affrontare una grande sfida contro i secondi in classifica,” continua Benettin, “Un’ottima squadra abituata a crederci e a vincere la maggior parte delle partite all’ultimo minuto dimostrando, oltre alle indiscutibili capacità tecniche, un’ottima testa. All’andata abbiamo perso di un punto all’ultimo secondo, è chiaro che ci presenteremo alla sfida con tanta voglia di rifarci, anche dalla sconfitta subita domenica scorsa sul nostro campo, e pareggiare i conti in sospeso. Come sempre la nostra concentrazione sarà indirizzata su noi stessi con l’obiettivo di mettere in pratica il nostro gioco nel tentativo di portare a casa il risultato. Con un occhio di riguardo ai calci di punizione, da non concedere, che domenica scorsa ci hanno sicuramente penalizzati. Spiace aver perso l’ultima partita in casa domenica scorsa, ma confido nella presenza e nel sostegno del nostro affezionato pubblico. Faremo di tutto per non deluderli”.

Kick off alle 14,30.

Serie A. XII giornata – 29.01.23. Pro Recco – Asd Rugby Milano; Biella Rugby – Rugby Noceto; I Centurioni – Rugby Parabiago; Cus Milano – Amatori Alghero; Rugby Parma – Cus Genova. Riposa: VII Rugby Torino.