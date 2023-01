Al Duathlon Cross di Annone Brianza ottime prestazioni degli atleti di Valdigne Triathlon

Ad Annone Brianza con la collaudata organizzazione di Spartacus Events si è disputato il primo Duathlon Cross della stagione. Buona la partecipazione degli atleti appassionati del Duathlon con le “ruote grasse” in questo debutto stagionale.

Al maschile straordinaria vittoria assoluta per i colori di Valdigne Triathlon del due volte Campione Italiano Michele Bonacina che con tre frazioni al top ha messo il suo sigillo alla gara. Ottima la gara del giovane Giacomo Gangi, 10° assoluto e argento tra gli Junior.

Prestazione super per Paolo Bonacina che ha conquistato un meritato oro tra gli M5, un altro podio per il Coach Giovanile Carlo Sabbia, bronzo tra gli M3 con una frazione in mtb molto positiva. Ora i Triathleti italiani e di Valdigne Triathlon sono attesi nelle prossime competizioni Internazionali e italiane di Winter Triathlon e di Duathlon Cross.