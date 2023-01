Pro Loco di Veglio, tutto pronto per il carnevale: dalla fagiolata alla cena con delitto

E’ appena iniziato un nuovo anno ed in Pro Loco a Veglio si lavora già per i primi eventi che sono quelli del Carnevale Benefico Vegliese e sono già in programma per le prossime settimane.

Il primo appuntamento sarà domenica 05 febbraio con la FAGIOLATA, il classico piatto della tradizione, preparata con cura e passione dai volontari della Pro Loco di Veglio, che la cucineranno con la ricetta Vegliese che rigorosamente viene tramandata di generazione in generazione e che sarà in distribuzione a partire dalle ore 12 presso il Campo Sportivo Parrocchiale in Piazza della Chiesa; la preparazione e la distribuzione avverrà con qualsiasi condizione meteo e non è necessaria la prenotazione.

I festeggiamenti del Carnevale Benefico Vegliese si concluderanno Sabato 18 febbraio con la Cena con Delitto in collaborazione con la compagnia teatrale Anubisquaw di Mantova, ormai di casa a Veglio, che quest’anno proporranno lo spettacolo “Sogno o son D’Este?”. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al numero 3345297410 Sara.

Il ricavato degli eventi del Carnevale Benefico Vegliese, come ogni anno, sarà destinato, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Pro Loco, in beneficenza.