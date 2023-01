Raffica di incidenti nella giornata di ieri: a Brusnengo, Valle Mosso, Viverone e sulla strada verso Oropa

Incidente stradale a Brusnengo ieri mattina. A rimanere coinvolti sono stati due mezzi. Sul posto sono arrivati 118 per prestare le cure mediche del caso ai conducenti e la Polizia Stradale che si è occupata dei rilievi del caso.

Un altro incidente stradale si è invece verificato a Valle Mosso alle 15, in via Roma. In questo caso ad occuparsi dei rilievi dell'accaduto sono stati i Carabinieri. Secondo quando riferito, un uomo residente in Valdilana ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il parapetto di un ponte danneggiandolo, fortunatamente senza restare ferito. A mettere in sicurezza la parte di struttura dove ha finito la sua corsa il mezzo sono stati i cantonieri comunali.

Incidente stradale alle 20,40 anche a Viverone, dove il conducente di un veicolo per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un'auto in sosta di proprietà di una donna. Al volante dell'automobile che ha causato l'incidente c'era un uomo residente ad Ivrea. In attesa della rimozione dei mezzi la viabilità è stata rallentata.

Intervento della Questura nella notte verso l'una questa volta sulla Provinciale per Oropa, dove un'auto avrebbe investito un animale selvatico.