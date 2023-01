Biella: Esce di strada, abbatte un muro e si ribalta, paura per il conducente di un furgone

Intorno alle 6 di questa mattina, 28 gennaio, il fragore di uno schianto ha svegliato i residenti nella zona della rotonda che dalla tangenziale porta al quartiere di Chiavazza. Un furgone, dopo aver perso il controllo, è uscito di strada, ha abbattuto un muro ed ha finito la sua corsa rovesciato su un fianco.

Tanta paura per il conducente che, fortunatamente illeso, è uscito autonomamente dal mezzo ed ha atteso l'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono arrivati celermente i Vigili del Fuoco, la Polizia e i Carabinieri. Saranno le forze dell'ordine a stabilire le cause e l'esatta dinamica del sinistro. Sul tratto di strada interessato la viabilità è stata ridotta ad una sola corsia con senso unico alternato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.