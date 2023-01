18enne si allontana da casa e fa perdere le sue tracce

Giornata di ansia quella di ieri venerdì 26 gennaio per una famiglia di Occhieppo.

Stando alle ricostruzioni dell'accaduto, i Carabinieri avrebbero infatti ricevuto una telefona da parte della sorella di una giovane di 18 anni, ieri mattina, che avrebbe riferito che la ragazza si sarebbe allontanata da casa con un' amica, dalla quale però si sarebbe in seguito divisa, avrebbe litigato con un ragazzo sul treno e non avrebbe più risposto al telefono.

I militari a questo punto hanno dunque contattato i genitori, che avrebbero riferito che la ragazza in questione nella mattinata si era allontanata da casa affermando di voler andare a Genova e poi a Napoli, con un ragazzo, ma anche loro non erano tranquilli perchè gli era sembrato che mentre parlava al cellulare qualcuno l'avesse fatta riagganciare. I Carabinieri grazie alla cella telefonica sarebbero finalmente riusciti a localizzare la ragazza che in quel momento si trovava a Napoli.

Solamente in serata la famiglia sarebbe finalmente riuscita a sentire la ragazza con tranquillità, che li avrebbe rassicurati delle sue condizioni di salute. Rassicurazioni sul suo stato di salute sarebbero arrivate anche dai Carabinieri di Napoli che avrebbero raggiunto la ragazza nel luogo in cui si trovava.