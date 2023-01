"Giornata della Memoria" a Biella Centro, modifiche alla viabilità e alle tratte dei bus

Oggi, Sabato 28 Gennaio fra le 17.15 e le 18.00 circa (e comunque secondo le necessità) potranno subire delle modifiche le linee: 55 – Biella-Massazza-Vercelli; 340 – Biella-Piedicavallo; 300 – Biella-Cossato-Valdilana; 350 – Sordevolo-Biella-Pralungo; 310 – Zimone-Biella-Valle Mosso; 390 – Biella-Cavaglià-Anzasco; 320 – Biella cimitero-Ternengo; 900 – Biella Anello Urbano; 330 – Donato-Biella-Mosso.

Si avvisa che, in occasione della «Giornata della memoria», in Biella Centro l’area della Fons Vitae all’incrocio fra via Italia, viale Giacomo Matteotti e via Pietro Volpi, potrà essere temporaneamente occupata da un gruppo in fase di partenza per il previsto corteo.

Di conseguenza, dalla Polizia Municipale potranno essere disposte brevi sospensioni del transito o la chiusura dell’area per il tempo strettamente necessario.