Al mare in aprile, il Comune di Biella organizza una gita in Liguria per gli anziani

In un’ottica di sostegno al benessere delle persone anziane e di ripresa delle iniziative di gruppo ad esse rivolte, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella ha pubblicato una manifestazione di interesse attraverso la quale cerca operatori interessati alla realizzazione di 1 mini soggiorno per anziani residenti a Biella, da svolgersi nel mese di aprile 2023, per un numero di partecipanti compreso tra i 25 ed i 50, per uno totale di 4 giorni (3 notti). Gli interessati potranno proporre una o più soluzioni di viaggio (preventivi) entro il 03 febbraio.

La meta? La Riviera Ligure.