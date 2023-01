Comune di Gaglianico e Fondo Edo Tempia al via il terzo step del “Progetto Benessere” dedicato ai cittadini

Gaglianico si prepara al 3° step del suo progetto di collaborazione con “Fondo Edo Tempia”, l’importante istituzione biellese che, operando in sinergia con le ASL, si occupa di sostenere ed incrementare i programmi oncologici con l’intento di migliorare la qualità della vita e delle cure di pazienti e famigliari nonché l'attività di prevenzione primaria e secondaria dei tumori.

Il nuovo progetto di collaborazione ha come obiettivo la promozione della salute e la divulgazione dell’importanza della prevenzione attraverso una serie di iniziative gratuite rivolte ai cittadini residenti nel Comune.

La prima tranche di questa iniziativa si è svolta a giugno 2022 con le visite Senologiche per le degenti della Casa di Riposo di Gaglianico.

La seconda tranche a novembre e dicembre 2022 ha avuto come oggetto le visite di Prevenzione Cardio-Oncologica comprensive di elettrocardiogramma, misure antropometriche, anamnesi e consegna dei referti che si sono tenute presso l’ambulatorio medico predisposto per l’occasione dietro al Municipio e che hanno avuto grande successo presso i cittadini al punto da dover aggiungere una data a quelle previste.

Per questo terzo appuntamento sempre presso l’Ambulatorio e sempre grazie alla presenza della Dott.ssa Adriana Paduos, chirurgo e specialista senologo di Fondo Edo Tempia, gli appuntamenti saranno: FEBBRAIO visite Senologiche di Prevenzione Oncologica per le donne sopra i 25 anni con calendario lunedì 13, lunedì 20 e lunedì 27 febbraio con orario 9.00/12.00. MARZO Prelievi Ematici per il Dosaggio del PSA volti alla Prevenzione di Tumori alla Prostata destinati agli uomini di età compresa tra i 50 e gli 80 anni con calendario giovedì 9 e giovedì 16 marzo con orario 9.00/12.00.

Per accedere al servizio sarà necessaria la prenotazione telefonica indicando nome cognome, recapito telefonico e residenza.

PRENOTAZIONE VISITE: Comune di Gaglianico Sig.ra Rosa 015.2546409 (centralino 015.2546400) Orario: 8.30-12.30 / 13.30-15.30