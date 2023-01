Le scuole biellesi non dimenticano. Tante le attività nel Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria si celebra anche tra i più piccoli, nelle scuole, dove gli insegnanti si impegnano per educare le generazioni future a non dimenticare.

Tra gli esempi sul territorio Biellese nella giornata di ieri venerdì 27 gennaio, l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca ha visto gli alunni della classe 5a delle elementari impegnati nella realizzazione di un cartellone che riassume, in realtà, un mese intero di approfondimenti e riflessioni sul tema: “Ricordare per non rifare gli stessi errori”, “Ricordare per pensare prima di fare”, “Ricordare per non discriminare”, sono solo alcuni dei pensieri dei bimbi riportati sul cartellone.

Le classi delle scuole medie di Vigliano Biellese, invece, hanno assistito alla proiezione del film “Anna Frank e il diario segreto” di Ari Folman, la toccante storia vera in versione animata che avvicina i giovani studenti al difficile argomento dell’olocausto.

All’Istituto Comprensivo Biella 3 invece gli studenti delle scuole Marconi hanno ascoltato la testimonianza di Yair Danzig, israeliano di origini italiane, e hanno partecipato ad un seminario sull’Ebraismo e le sue tradizioni. Un momento della giornata è stato anche dedicato alla proiezione del film “Eva’s Diary”, che racconta l’esperienza della quattordicenne Eva Heyman nel ghetto di Oradea, appena prima della sua deportazione ad Auschwitz. Le classi terze delle scuole Salvemini, invece, si sono confrontate con Giulio Jona, membro di una delle più antiche famiglie ebraiche di Biella, e con Eitan Greppi. L’obiettivo di tutte le attività già svolte, e quelle che si svolgeranno ancora oggi, 27 gennaio, è riassumibile nella celebre citazione di Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.