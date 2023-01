"Biella non dimentica", una fiaccolata per il Giorno della Memoria, FOTO

Giovani, meno giovani, donne, bambini e anche ragazzi hanno partecipato nella tarda serata di oggi 28 gennaio a Biella alla fiaccolata organizzata da Luminosa per dire che anche "Biella non dimentica", come recitava lo striscione che ha attraversato il cuore della città.

Dalla Fons Vitae, fiaccole alle mano, il corteo si è fermato sotto i portici del Comune di Biella. Qui Amnesty ha dedicato una riflessione in memoria di Giulio Regeni rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio.

La fiaccolata è poi arrivata fino a Piazza San Giovanni Bosco, davanti alla lapide posta a lato della chiesa di S. Cassiano dove il 22 dicembre 1943, per rappresaglia vennero fucilate sette persone.