Teensbasketbiella, domani palla a due al Pala Ballin di Torino contro La Crocetta

Rialzare la testa e tornare a divertirsi. Questo l'obiettivo principale dello Zeta Esse Ti Biella. Il Teens è reduce da nove sconfitte consecutive, un ruolino di marcia che ha fatto precipitare la squadra in ultima posizione. Infortuni a ripetizione hanno reso la coperta sempre corta soprattutto se, come nell'ultimo ko contro Collegno, il Teens deve fare a meno di due pedine fondamentali quali Cerri e Zimonjic. Nel match di sabato sera, palla a due domani alle 21.15 al Pala Ballin di Torino contro La Crocetta, Maffeo e compagni partiranno sfavoriti contro un avversario in grande crescita, che ha nel mirino il quarto posto.

Ex della partita il torinese Samuele Pasqualini. Per Biella quasi certa l'assenza di Cerri, alle prese con un problema muscolare Tabellino Teens Basket Biella Zeta Esse Ti-Collegno 67-104 (22-30, 29-65, 49-86). Biella. Brusasca 4, Cena 14, Cerri 6, Maffeo 6, Zimonjic 18, Lavino 4, Vioglio 3, Pereira 7, Bona, Curvà 2, Angelino 3. Allenatore: Corrado Boschetti.