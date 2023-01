Auguri Inter Club Biella per i 60 anni, premiata al Meazza da Beccalossi

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, l’Inter Club Biella nato nel 1962 ai tempi della Grande Inter del presidentissimo Angelo Moratti e dell’allenatore “mago” Helenio Herrera, è stato premiato con altri tre club lombardi (Biassono, Moltrasio, Parabiago), tra i più antichi d’Italia, per il 60° anniversario.

A ritirare il gagliardetto e la maglia commemorativa consegnati dall’ex calciatore nerazzurro Evaristo Beccalossi, il presidente dell'Inter Club Marino Pilati e il tifoso biellese Matteo Fresia. “Una serata indimenticabile per i nostri primi 60 anni. Grande l’emozione quando è apparso il nome dell’Inter Club Biella sul tabellone dello Stadio Meazza – commenta il presidente Pilati -. Il nostro sodalizio che ha la sede a Valdengo, organizza viaggi in pullman per i soci e non, con partenza da Biella Stazione, Verrone e Villanova Biellese-Platani per poter seguire alla Scala del calcio le partite casalinghe della nostra amata squadra del cuore guidata dal presidente Steven Zhang e da mister Simone Inzaghi”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, occorre visitare il sito Internet: www.interclubbiella.it .