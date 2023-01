On. Roberto Pella (FI): "Su equo compenso vinta storica battaglia Presidente Berlusconi"

Sull'equo compenso e la dignità dei professionisti si é vinta oggi una storica battaglia del Presidente Berlusconi e di Forza Italia. In un mercato del lavoro che non poteva più farne a meno, oggi il Parlamento sancisce tutela e rispetto dei tanti professionisti del nostro Paese, in molta parte giovani che hanno diritto di pianificare e costruire il proprio futuro. L'approvazione della legge si somma alle previsioni sulla decontribuzione contenute in Legge di bilancio e va a completare un pacchetto di innovazioni volte proprio a creare opportunità per le giovani generazioni. Se vogliamo impedire l'esodo di talenti e competenze dobbiamo fare in modo che l'Italia favorisca un ambiente competitivo, altamente formativo e concreto.