I consigli di newsbiella.it del fine settimana 27, 28, 29 gennaio

Venerdì 27 gennaio

- Biella, alle ore 10 in Prefettura ci sarà la cerimonia del Giorno della Memoria

- Ronco, verrà proiettato un docufilm alle 21 presso la sede della Pro Loco di Ronco Biellese in Via Roma 86, Shalom.

- Graglia, carnevale frazione Campra

- Biella, nella sede del Pd serata per candidatura Bonaccini alle 21

- Tavigliano, Festa di San Giulio ballo in maschera del “carnevale del priore”, a partire dalle 22 presso il salone del polivalente

- Biella, Agorà Palace Hotel, A Porte Aperte, alle 19.30 organizza Ucab, incontro tecnico organizzativo di Ucab 1925 dove saranno presenti figure essenziali quali: Sponsor, tecnici e responsabili reparto organizzativo.

Sabato 28 gennaio

- Graglia, carnevale frazione Campra

- Cossato, alle 10.00 presso la Sede UPBeduca verrà realizzato anche un incontro sui lasciti testamentari AISM

- Gaglianico, concerto Organ in Blues dalle 21 all'auditorium comunale, serata benefica a favore di Emergency

- Biella, alle ore 18 presso la chiesa di San Giacomo a Biella Piazzo messa caduti alpini nella battaglia di Nikolajewka, seguirà la cena

- Postua rievocazione della Battaglia in occasione del Giorno della Memoria, dalle 17,30 al polivalente

- Candelo, Ysangarda Night Trail con ritrovo dalle 15 e partenza 17,45 e 17,50.

- Biella, per la Giornata Memoria, per le vie della città ci sarà una fiaccolata con partenza dalla Fons Vitae dalle 17,45 organizzata da Luminosa

- Tavigliano, Festa di San Giulio altra serata di balli

- Biella biblioteca dei ragazzi, laboratorio di tipografia alle 10,30, il mistero dei caratteri mobili.

- Coggiola, per l'80° anniversario della battaglia di Nikolajewka ci sarà una fiaccolata organizzata dal gruppo Alpini con alle 18 ritrovo in piazza xxv aprile e 18,30 la partenza.

- Cavaglià, per la Giornata della Memoria, sarà proiettato il docufilm Shalom alla sala convegni in via Vercellone 1 alle 20,45

- Oropa, ciaspolata in notturna con ritrovo alle 19,30 al piazzale delle funivie

- Sala, alle ore 15:00 nei locali della Casa della Resistenza in via Ottavio Rivetti 5 sarà inaugurata la mostra "È passata la svastica. La seconda guerra mondiale nei disegni di Nino Baratti"

- Biella, Teatrando, Gran tour delle fiabe, spettacolo nelle sede in via Ogliaro alle 15 e alle 16

Domenica 29 gennaio

- Graglia, carnevale frazione Campra

- Biella, nel quartiere San Paolo in parrocchia ci sarà la festa patronale. Alle 10,15 ci sarà l'insediamento del nuovo priore, seguirà la messa officiata dal Vescovo Roberto Farinella.

- Biella, allo stadio in corso 53° fanteria a Biella alle 14.30 Biellese vs Aygreville

- Netro Festa di San Giulio: 9,30 ritrovo presso la sede degli Alpini, sfilata, Santa Messa 10,30

- Gaglianico, alle 16,00 presso l'Auditorium, ci sarà la presentazione del libro IL MAGO DEL LAGO DEL DRAGO di Davide Tutino con prefazione di Ugo Mattei.

- Vigliano, festa dei carrettieri. Dalle 8:30 ritrovo in Piazzale Getta con cavalli, carrozze, trattori e automezzi.

- Tavigliano, Festa di San Giulio, ritrovo ore 10 nella piazza della Chiesa, Santa Messa alle 10:30 allietata dal coro “Le Voci del Sabato Sera”, seguono aperitivo e pranzo

- Biella, Teatrando, Gran tour delle fiabe, spettacolo nelle sede in via Ogliaro alle 15 e alle 16

- Valdengo, 2à edizione del Cross di Valdengo Winter Brich

- Donato, dalle 20 nell’area monumentale di Lace evento commemorativo della cattura del Comando della 76a Brigata e della 7a Divisione Garibaldi