“Adottiamo un albero di Natale”, domani in piazza a Cossato a favore dell'ambiente (foto dalla pagina Facebook di Comune Cossato)

Il Comune di Cossato, in collaborazione con Cossato Shop, lancia un appello per l’ambiente: “Adottiamo gli alberi di Natale che hanno decorato le vie dei nostri paesi”. L’evento avrà luogo sabato 28 gennaio, dalle 15:30 in Piazza Tempia, e con un’offerta minima di 10 euro i partecipanti potranno portarsi a casa uno degli arbusti disponibili. A tutti i presenti, inoltre, sarà offerta una deliziosa cioccolata calda e una fetta di panettone. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla scuola di LIS.