Ezio Greggio presenta il suo libro a Biella

Ezio Greggio presenterà a Biella il suo libro “N°1: Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate”, sabato 4 febbraio alle ore 11. L’incontro si terrà presso l’auditorium del Lanificio Maurizio Sella, in Via Corradino Sella 6, con la partecipazione di Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato, nel ruolo di mediatore: “Sarà uno dei primi appuntamenti non televisivi della presentazione del libro di Ezio Greggio”, spiega il presidente.

Il 5% del ricavato dell’evento sarà devoluto alla Banca del Giocattolo in aiuto dei bambini ucraini rifugiati in Moldavia.