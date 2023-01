Dal Nord Ovest - Accusa malore, morto operaio romeno di 47 anni

Ancora un dramma sul posto di lavoro, anche se stavolta non si è trattato di una morte bianca, non è stato un incidente.

La tragedia si è verificata in un cantiere edile in via Cefalonia a Collegno dove nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 gennaio, ha perso la vita un operaio romeno di 47 anni. Fatale un improvviso male: malgrado i colleghi abbiano subito chiamato i soccorsi, quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per l'uomo non vi era più nulla da fare.

Anche il medico legale ha constatato le cause naturali del decesso, anche se da stasera c'è una famiglia che piange per una persona cara che non c'è più.