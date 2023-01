Dorzano: ladri entrano in un alloggio e portano via un orologio, foto archivio

Furto consumato nella mattinata di ieri giovedì 26 gennaio a Dorzano.

Ignoti forzando la porta di ingresso sono entrati all'interno di un alloggio comunicante con un secondo. Secondo quanto riferito dai proprietari ai Carabinieri chiamati per procedere con i rilievi del caso, dopo aver rovistato un po'ovunque, i malfattori si sono allontanati con un orologio come bottino.

Nella stessa giornata di ieri, sempre ai Carabinieri, è stato denunciato un furto anche in un alloggio a Viverone, dove i ladri avrebbero portato via in questo caso alcuni profumi.