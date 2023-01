Cossato: tentato furto in una ditta nella notte, si cercano gli autori

Tentato furto in una ditta di Cossato in via Castelletto Cervo nella notte di ieri giovedì 26 gennaio.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri, giunti sul posto in seguito al suono dell'allarme.

I militari hanno riferito che gli autori hanno rotto il cancello elettronico esterno e la porta che accede al magazzino, ma da una prima ricostruzione sembra che i malviventi non abbiano portato via nulla.