Rubata una mountain bike di colore arancione nella serata di ieri, 26 gennaio. A chiamare il legittimo proprietario che ha richiesto l’intervento della Polizia Locale di Biella.

Sembra che il furto sia avvenuto in un’abitazione privata, in via Italia, nel centro del capoluogo. Gli agenti stanno svolgendo le indagini del caso e supervisionando le telecamere di videosorveglianza, presenti in zona, proprio per risalire all’identità dei responsabili.