In tanti al fianco di Anffas nella raccolta di tappi di plastica

Associazioni, uffici, gruppi sportivi, enti, attività commerciali e tanti cittadini. In tanti aiutano l’Anffas nella raccolta di tappi di plastica, che vengono accumulati e poi portati in un’azienda specializzata per il riciclaggio. In questo modo Anffas recupera risorse economiche destinate a finanziare le sue molteplici attività. Ad aiutare l’associazione, c’è anche il bar “da Sergio”, in via Gramsci a Biella.

“Ogni mese raccogliamo almeno un maxi contenitore - spiegano due dipendenti, Martina e Stefania -. I tappi provengono dalle bottiglie di plastica che utilizziamo per i nostri clienti. Ma non solo. Ci sono persone che vengono a prendere il caffè o altro e ci portano una manciata o più di tappi. I nostri clienti sanno della nostra adesione a questa iniziativa. Ci fa piacere aiutare Anffas in un modo così intelligente e utile anche sul piano ambientale”. “Ogni singolo aiuto è per noi prezioso - spiega Ivo Manavella, di Anffas -. Da anni attraverso la raccolta di tappi riusciamo a comprare materiale per le attività del nostro centro diurno e gli ospiti. Non possiamo che dire grazie, a tutti coloro che ci danno una mano… Anzi, un tappo”.