Valle San Nicolao, al via il doposcuola con il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV

Con il nuovo anno è iniziata una nuova attività del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV a favore delle scuola del paese. In accordo con l’amministrazione comunale, a partire dalle scorse settimane, l'associazione è impegnata anche nel servizio di assistenza scolastica di Doposcuola. Infatti per ragioni organizzative da alcune settimane non era più operativa la convenzione con il personale scolastico che svolgeva tale attività e quindi, per poter garantire la continuità del servizio a favore delle famiglie, il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV ha risposto positivamente alla richiesta che ci era stata avanzata dal Comune.

Il servizio di Doposcuola che proseguirà fino al termine dell’anno scolastico, si svolge all’interno dei locali scolastici del paese dal termine delle lezioni e vede alternarsi una quindicina di volontarie e di volontari che hanno offerto la propria disponibilità, alcuni dei quali sono coinvolti per la prima volta in attività di volontariato.

Un grazie particolare quindi a Maria D. B., Fiorella P., Grazia M., Paola V. M., Sergio P., Giancarlo R., Anna M., Martina V., Valentina P., Loris Z., Isa S., Teresa S., Marinella C., Grazia L. e Gianluca F., cioè alle 15 persone che con il proprio impegno e disponibilità permettono alle scuole del paese di offrire un ulteriore servizio ai bambini e alle loro famiglie.

La nostra associazione da molto tempo è impegnata a sostenere la realtà educativa e sociale di Valle San Nicolao, sia con un costante contributo economico destinato all’acquisto di materiale didattico per i due plessi scolastici, Infanzia e Primaria, sia con il più che quindicinale svolgimento del servizio di assistenza dei bambini sullo scuolabus comunale, al mattino e al pomeriggio. Un sostegno concreto reso possibile dai tanti volontari che si sono alternati in questi anni e che ora si amplia ulteriormente con l’assistenza del Doposcuola, anche nell’ottica di sostenere migliori condizioni di vivibilità per un paese che vogliamo più coeso e solidale. Lo stiamo provando a fare con i numerosi servizi che il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV garantisce quotidianamente, dalla consegna dei pasti a domicilio ai trasporti, dagli accompagnamenti per visite e terapie agli aiuti economici. Il tutto reso possibile dall’impegno prezioso dei volontari e dal sostegno della popolazione.