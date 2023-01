A Biella nasce il Comitato mozione Elly Schlein

Presso la sede della Federazione Provinciale del PD Biellese è nata ufficialmente la mozione che fa capo a Elly Schlein.

"Questa proposta - scrive una nota il Pd - arriva dalla convinzione, come dice la sua promotrice, che il PD debba cambiare facendo il giusto connubio fra i giovani che dovranno affrontare le importanti sfide per il futuro e dirigenti più navigati che dovranno dare il giusto supporto. Transizione Ecologica, lavoro, sanità, giovani, donne e territorio, sono le sfide cui la mozione vuole dare risposta partendo dall’ascoltare una base che troppo spesso è rimasta inascoltata, fino ad arrivare a una dirigenza determinata a trovare una propria strada, senza anteporre personalismi e alleanze alle giuste risposte che questo paese si attende da un grande partito come il PD".

Tra i primi firmatari a Biella ci sono Paolo Furia, Greta Cogotti, Alessandro Barone, Melania Furia, Lorenzo Mirabile ,Serena Vasta, Predeep Ferla , Giorgio Napoli, Pietro Bardone, Valeria Piccolo, Luca d’Andrea, Giulio Gruppo, Barbara Lanzone, Marco Barbierato, Cristina Vazzoler, Carli Mario, Giovanna Prato Massimiliano Chiti, Ezio Conti, Sergio Leone, Rita de Lima, Carlo Lanzone, Alessandra Musico, Stefano La Malfa, Barbara Bancheri, Fulvia Zago, Marta Nicolo, G.P.Valera, Emanuela Verzella, Daniele Vineis, Chiara Gaias, Giorgio Gaido, Annarita Alloro, Luciano Carollo, Gualtiero Marangoni, Marinella Stringhetta, Leonardo Pierro, Adriana Smaniotto, Paolo Gastaldi, Rosanna Pagliara, Gianni Lanzone, Sarah Di Castro, Paolo Chioso, Donatella Sciascio, Alessandro Barberis Vignola, Francesca Ressia, Gianfranco Penna, Carmen Serramoglia, Massimiliano Zegna, Anna Rosa Cabrio, Rodolfo Cassetti, GiampieroBocca, Paolo Gallana, Rizzieri Piantedosi, Paolo Bacchi, Eder Consoli, Michele Debonis, Fabio Morandini.