Nicolò Benna di ‘Acqua e Farina’ sarà al Campionato del Mondo di Pizza

Ci sarà anche un biellese al Campionato del Mondo di Pizza. Si tratta di Nicolò Benna che, ad un solo anno di distanza dall’apertura di Acqua e Farina – rilevata dalla precedente gestione – parteciperà alla manifestazione che ogni anno richiama a Rimini centinaia di talenti da tutto il mondo.

Gareggerà il prossimo 21 febbraio nella categoria “Pizza Napoletana Gourmet” e con le sue creazioni dovrà cercare di conquistare il palato dei giudici. “Sono felicissimo” commenta Nicolò “e, soprattutto incredulo di poter far assaggiare le mie realizzazioni a pizzaioli esperti e noti in tutto il circuito. È un orgoglio, soprattutto dopo aver appena festeggiato un anno di attività. Non vedo l'ora di mettermi alla prova”.