Aglietti Carni tra le migliori salumerie d’Italia, il riconoscimento di Gambero Rosso

Federico Aglietti, di Aglietti Carni, porta in alto il nome dell’azienda di famiglia comparendo nella nuova guida Grandi Salumi di Gambero Rosso, tra le 168 aziende considerate le migliori realtà nazionali nella produzione di carni conservate.

Ad aggiudicarsi il posto nella rivista è stato il Salame D’la Duja, di carne suina, stagionato e conservato sotto grasso, che si è guadagnato un punteggio di due “fette” e mezzo su un massimo di tre. Questo prodotto è solo uno dei tanti esempi delle eccellenze gastronomiche dell’azienda, sempre in tensione tra tradizione e innovazione, tra grandi classici e nuove invenzioni come Il Primo: un salame con un ingrediente speciale, il nebbiolo di Lessona.

La passione, la dedizione e le materie prime di qualità hanno portato a grandi risultati, ma l’azienda non si accontenta e i progetti per il futuro ci sono già: “Inizieremo a offrire altri servizi al cliente, come il catering”, conclude Federico Aglietti.