A Gaglianico la presentazione di "Il mago del lago drago" di Tutino

Il 29 gennaio a Gaglianico verrà presentato alle 16 un evento “IL MAGO DEL LAGO DRAGO, la storia che cambiò se stessa”, libro per ragazzi con prefazione di Ugo Mattei, scritto da Davide Tutino professore romano di storia e di filosofia. L’autore e il prof. Mattei saranno presenti per la presentazione, il biellese è la prima tappa di un percorso che li porterà ad Aosta, Torino e Alba prossimi giorni. A Gaglianico (BI), 29 gennaio h 16,00 all’Auditorium, via XX Settembre 10 le letture sono a cura di Manuela Tamietti e Veronica Morellini.

Non occorre prenotare e l’accesso è libero a tutti. “L'acqua se ne è andata per sempre. Il mondo è divenuto un deserto e i sopravvissuti vivono tra le mura di un'unica Città, frustata dalle tempeste di sabbia. Tutti ricevono un farmaco, capace di annientare la personalità, il chemix, tutti, tranne alcuni bambini. Un Mago incapace e un Inventore condannato fuggono nel deserto, e si perdono in un'oasi labirintica. Al centro riposa un lago, il luogo in cui si è ritirata la vita. Quattro popoli vivono attorno al lago: orsi, leoni, gufi e delfini, e comunicano tra loro grazie all’erba fumina, che un Gufo indisponente va spipettando in volo. I sogni di un Drago addormentato in fondo al Lago faranno vivere questo mondo in un altro tempo. E quando un malaugurato incidente sveglierà il Drago avrà inizio una guerra, che rischierà di spazzare via tutto questo per sempre. Ma forse questa storia non è ancora accaduta, forse grazie a un misterioso Quinto popolo, la storia cambierà se stessa. Davide Tutino professore di storia e filosofia. Allievo del maestro Zhang Du Gan e di Marco Pannella, è oggi la persona che meglio incarna l’ideale della lotta non violenta, un uomo coraggioso che attua la disobbedienza civile per il bene di tutti, professore “sospeso” che ama il suo lavoro e i suoi studenti così tanto da dedicare ad essi la propria vita. Nella “sospensione” di un mondo senza luogo e senza tempo ha lanciato nell’etere la scrittura di un testo che fonda un nuovo mito contemporaneo e che sarà retaggio delle nuove generazioni. Ugo Mattei professore Emerito di Diritto internazionale e comparato dell’Università della California e Ordinario di Diritto civile all’Università di Torino, avvocato cassazionista, promotore e redattore del referendum sui beni comuni, autore di numerosi libri, tra i quali Beni Comuni. Un Manifesto (Laterza, 2011). Oggi, Presidente della Cooperativa di mutuo soccorso ecologico Generazioni Future e del riemerso Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Veronica Morellini: biellese, laureata in medicina, specializzata in nefrologia e agopuntura. Ha prestato servizio presso ASLbi fino a luglio 2022. Attualmente pratica attività libera professionale nell'ambito delle discipline olistiche e medicina integrata. Da sempre appassionata di teatro, ha seguito numerosi corsi e stages e ha recitato in diverse compagnie biellesi. Manuela Tamietti: biellese, svolge attività artistica nell’ambito della recitazione dal 1986, formandosi e vivendo a Torino per circa un ventennio; ha fatto parte di compagnie di giro fino al suo trasferimento a Biella, nell’ultimo decennio. Da allora si occupa di organizzazione, direzione artistica e regia, curando gruppi e luoghi dell’arte e della cultura.