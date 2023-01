Favaro, la parrocchia è pronta per la Festa di San Giulio d’Orta

La Parrocchia di Valle Oropa organizza la solenne Festa di San Giulio d’Orta, in onore del patrono degli edili e affini, domenica 29 gennaio al rione del Favaro.

La celebrazione si aprirà, alle 9:30, con la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, seguita dalla distribuzione dei tradizionali “Panini di San Giulio”, prodotti in occasione della festa delle monache dell’isola di San Giulio d’Orta.

Alle ore 10:30 i festeggiamenti si sposteranno ad Oropa per la visita guidata al Cimitero Monumentale, ma solo in caso di meteo favorevole. La giornata si concluderà con il pranzo, previsto per le 12:30, presso la Cooperativa Favaro.

Per maggiori informazioni: 335260873.