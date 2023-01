Gaglianico cerca volontari interessati a svolgere il servizio civile all'asilo nido

Anche il Comune di Gaglianico partecipa alla campagna di comunicazione della Cooperativa “Filo da Tessere” mettendo a disposizione 2 posti presso l’Asilo Nido comunale per giovani che intendono aderire al Servizio Civile Nazionale.

Il Progetto “Bolla su Bolla 2” consente infatti ai ragazzi in età compresa tra i 18 e i 28 anni con cittadinanza italiana o appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di entrare a far parte dell’organico dell’Asilo Nido come volontari, affiancando educatrici ed educatori nelle attività con bambini, famiglie e comunità educante.

L’obiettivo sarà quello di prendersi cura di bambine e bambini entrando a far parte nella routine quotidiana dell’organizzazione di laboratori, uscite didattiche, ecc.

Un’opportunità per mettersi alla prova e aumentare le competenze professionali e personali proiettandosi nel mondo del lavoro nonché un’occasione per diventare parte attiva della comunità entrando in contatto con équipe di lavoro multiprofessionali.

La durata del servizio sarà di 1 anno con almeno 25 ore settimanali e una remunerazione di € 444 mensili.

Per presentare la propria candidatura bisognerà essere in possesso delle credenziali SPID in quanto la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) https://domandaonline.serviziocivile.it cliccando “quidomanda online servizio civile” entro le ore 14.00 del 10/02/2023.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Cooperativa “Filo da Tessere” oppure inviare una mail a serviziocivile@ilfilodatessere.com per segnalare il proprio interesse ed essere aiutato nella compilazione.