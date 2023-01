Volontari Aib al lavoro

Volontari Aib nel pomeriggio di oggi giovedì 26 gennaio al lavoro nell'area intorno al mercato coperto a Biella, nei pressi della propria sede.

Attraverso una delibera di giunta, nelle settimane scorse, il Comune di Biella ha sancito una nuova collaborazione con il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso. In particolare, il Comune di Biella ha accolto la richiesta di l'Aib di valutare la sua collaborazione per lo svolgimento presso le aree verdi pubbliche di interventi sulla vegetazione arborea ed arbustiva anche a tutela della sicurezza pubblica e di irrigazioni di emergenza, analogamente a quanto già svolto in passato.