L'Associazione Casa di Giorno al Villaggio La Marmora di Biella compie 30 anni

Nelle scorse settimane l’Associazione di Volontariato Casa di Giorno ha festeggiato i 30 anni di attività. L’anniversario è stato occasione per i volontari di incontro per trascorrere insieme una serata speciale.

L’Associazione nasce nel 1992 con l’intento di realizzare un centro diurno per anziani ,allo scopo di favorire la domiciliarità e offrire sostegno alle famiglie nella gestione di persone fragili. Il Centro Diurno , primo in Piemonte, ha aperto la strada a molti altri che nel tempo sono sorti con le stesse finalità. Il Comune di Biella nel 1997 ha acquisito l’esperienza che si stava sviluppando sul territorio e ha reso pubblico il servizio affidandolo all’Associazione per la sua conduzione. Successivamente c’è stata da parte dell’ASL il riconoscimento della rilevanza sanitaria e l’inserimento di tanti servizi per il benessere degli ospiti. Ottemperando ai dettami delle leggi nazionali e regionali il Comune ha dovuto affidare la Gestione del Centro Diurno alle Cooperative , i volontari hanno continuato ad affiancare la gestione occupandosi dei trasporti e dell’animazione degli ospiti. Tanti sono i volontari che si sono succeduti nei trenta anni di attività , alcuni dei quali sono presenti sul campo dal momento della fondazione e offrono il loro tempo e la laoro energia al servizio degli anziani ospiti. Sono un esempio luminoso di dedizione e altruismo e in occasione del trentennale è doveroso un sentito ringraziamento a tutti loro.