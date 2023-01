Risparmiare sulla bolletta facendo parte di una Comunità Energetica, a Casapinta si può

"A Casapinta verrà costituita una comunità energetica formata dal Comune e da altri componenti privati che volontariamente vorranno aderire". Inizia così la lettera che l'amministrazione sta distribuendo in questi giorni in paese a firma del sindaco Mauro Fangazio. Inizialmente i progetti finanziati dovevano essere 15, in seguito allargati a 21. Quello di Casapinta si colloca al 6° posto.

"Questa comunità costituita con apposito contratto/convenzione, a costo ZERO, grazie ai finanziamenti statali, potrà realizzare un impianto fotovoltaico da immettere nella rete elettrica e trarne quindi giovamento economico".

Chi fosse interessato, per uno studio preliminare, non ancora definitivamente impegnativo, può aderire recandosi presso gli uffici comunali con una copia della bolletta entro il 31 GENNAIO 2023 o compilando il form al seguente link: https://www.enerbit.it/cer/ anche successivamente.

In base alle adesioni verrà realizzato uno studio di fattibilità che se positivo, porterà al finanziamento del progetto. In caso di esito favorevole, si provvederà a organizzare una riunione informativa aperta a tutti gli interessati e, solo in seguito, si procederà alla richiesta di adesione di tutti i soggetti disponibili alla stipula di contratto/convenzione.