Olimpiadi 2026, Fontana contro Torino: "Giochi restino in Lombardia e Veneto"

Più che uno spettacolo sportivo, le Olimpiadi Milano-Cortina sono al momento una "gara" politica. L'ultimo atto in ordine di tempo risale a questa mattina, quando il governatore della Lombardia Attilio Fontana si è detto contrario che il pattinaggio di velocità si sposti all'Oval di Torino. Se al momento non è ancora ufficiale che lo "speed skating" si trasferisca nell'impianto del Lingotto, dopo la rinuncia della trentina Baselga di Piné ad ospitare le competizioni per i costi eccessivi di costruzione della struttura, certo è che il capoluogo piemontese è la favorita per ospitare questa gara dei cinque cerchi.