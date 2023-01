Maiolatesi: in arrivo 2.543.000 euro per le palestre delle scuole superiori biellesi

È di queste ore la comunicazione del Ministero dell’istruzione e del merito di essere ammessi al finanziamento dei fondi del PNRR per la messa in sicurezza, la ristrutturazione e riqualificazione delle palestre del Liceo Scientifico Avogadro, dell’Itis Q.Sella e del Liceo Classico G.&Q. Sella.

Lo comunica il Capogruppo del centrodestra in consiglio provinciale con delega al Bilancio Edoardo Maiolatesi: “Siamo soddisfatti di essere riusciti ad ottenere altri finanziamenti attraverso i fondi del PNRR che si vanno ad aggiungere ai 10 milioni circa già ottenuti dall’ente sui temi stradali, scolastici e digitale. Ringrazio gli uffici che hanno coordinato l’iter della candidatura con precisione, il presidente Ramella ed il gruppo consigliare di centrodestra che da quando è in maggioranza ha sempre lealmente lavorato per il bene del territorio assieme ai colleghi.”