Un appello per Ugo, il dolce cagnetto cerca casa

Questo dolce peloso cerca urgentemente una casa.

Il suo nome è Ugo, ed è un cagnolino di taglia media, a pelo corto color cioccolato, nato nel 2010.

La sua mamma umana purtroppo è mancata, e il suo papà si trasferirà presto in una casa di riposo, e per questo Ugo cerca una nuova famiglia che lo accolga e lo coccoli. E’ un cane affettuoso e ubbidiente, socializzato con i suoi simili (non testato con i gatti) e molto socievole anche con le persone, abituato alla vita in famiglia e in casa.

Per maggiori informazioni contattare il numero 349 4960419