Le video-adozioni di NewsBiella.it: i pelosi de Il Pioppeto, FOTO e VIDEO

Continua la collaborazione con Il Pioppeto, rifugio e centro cinofilo di Sandigliano.Il rifugio, ricordiamo, è impegnato a livello internazionale, occupandosi anche della rieducazione di casi importanti, come i cani salvati da combattimenti clandestini o dalle “perreras”.

Il Pioppeto ospita una media annua di 600 pelosi, di cui una media di 170 trova una famiglia adottiva, ma ancora tanti gli amici a quattro zampe che cercano una casa, e i volontari del Pioppeto ce ne presentano due:

DYLAN

Questo magnifico pitbull è Dylan, di 4 anni. E’ un cane buono e intelligente, educato al guinzaglio e amante delle coccole. Dylan cerca una casa con un giardino in cui possa correre, però senza altri animali domestici, con cui non va d’accordo.

VICTOR

Questo pelosetto è Victor, per gli amici Vicky, di 5 anni. E’ un cane dolce, socializzato con le femmine, mentre gli altri maschi non gli stanno sempre troppo simpatici. Victor si trova da molto tempo in rifugio e aspetta una famiglia che lo riempia di affetto. I volontari de Il Pioppeto colgono l’occasione per condividere una bellissima notizia: Simba, il magnifico border collie presentato nelle scorse video-adozioni, ha trovato casa e potrà finalmente correre al fianco di una meravigliosa famiglia.

Per maggiori informazioni su Il Pioppeto il sito web http://www.ilpioppeto.info/

la pagina Facebook https://www.facebook.com/canileilpioppeto/

il profilo Instagram @rifugioilpioppeto

e TikTok @cinofiliilpioppeto

Oppure contattare il numero 328 2454576