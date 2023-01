Sabato la 9ª edizione della Ysangarda Night Trail: arrivo al Ricetto

Sabato 28 gennaio torna nella sua collocazione invernale la Ysangarda Night Trail, corsa in notturna sui sentieri del Regno di Ysangarda a Candelo e dintorni, giunta alla sua 9ª edizione.

Un evento organizzato da Paolo Boggio e dallo staff di Sport & Natura Running Team. Come in passato i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: il “Trail Lungo” di 19 chilometri, 10 dei quali all’interno del Parco Naturale della Baraggia; il “Trail Corto” di 10 chilometri che prevede solo un paio di chilometri nella cosiddetta “savana biellese”. La partenza del Trail Lungo è fissata poco dopo il tramonto, alle ore 17.45, dal piazzale antistante il palasport comunale di Candelo. I partecipanti al "Corto" partiranno in coda, 5 minuti dopo.

Il traguardo per tutti torna ad essere nella iconica piazzetta interna del millenario Ricetto di Candelo. L'evento è aperto a tutti e si può partecipare correndo, camminando normalmente o con bastoni Nordic Walking. La Ysangarda Night Trail è nata nel 2014 (212 partecipanti) ed ha sempre avuto collocazione invernale tranne nel 2021 quando fu organizzata in estate ma ebbe la sfortuna di incappare in una giornata con un meteo disastroso che obbligò addirittura ad annullare la prova lunga. Il record di partecipanti è del gennaio 2020 (7ª edizione), una delle ultime gare locali pre-pandemiche, quando vi presero parte ben 871 atleti.

Lo scorso anno non venne organizzata causa restrizioni Covid. Le iscrizioni sono già aperte da tempo sul sito www.traildeiparchi.com: già superata quota 450 preiscritti (provenienti da tutto il Piemonte e dalle vicine Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia) quando mancano ancora alcuni giorni all'evento. Non è previsto numero massimo, dunque, le iscrizioni saranno possibili anche nel giorno di gara sino a mezz'ora prima della partenza. La quota di iscrizione è di 12 euro per il “corto” e 20 euro per il “lungo” con pagamento a ritiro pettorale. Per chi fosse sicuro di partecipare e vive nella zona di Biella è possibile iscriversi e ritirare il pettorale anche nel negozio Bibosport di Biella sino a venerdì 27 gennaio, previo pagamento della quota. Per tutti gli iscritti in regalo una maglietta dell’evento e un buono per il pasta party previsto al Centro Polivalente di Candelo (ingresso pedonale sia da via Matteotti che da via Cerventi).

A tutti i finisher una mattonella ricordo dell'evento. Per gli atleti possibilità di docce e spogliatoi al campo sportivo in frazione San Giacomo distante circa 1 km dalla zona di partenza. Regina della Ysangarda è la biellese Marica Mainelli con ben 4 vittorie nel trail corto dal 2017 al 2020. In ambito maschile, invece, sono tre gli atleti che hanno vinto la gara due volte: Gabriele Abate, il biellese Alessandro Ferrarotti e Daniel Borgesa. Di seguito il dettaglio 2 vittorie: Gabriele Abate (lungo 2018 e 2019), Alessandro Ferrarotti (corto 2018 e 2019), Daniel Borgesa (lungo 2020 e corto 2021) 1 vittoria: Paolo Bertini (lungo 2014), Mario De Nile (corto 2014), Michele Primon (lungo 2015), Marco Deusebio (corto 2015), Cristiano Tara (lungo 2016), Paolo Pollarolo (corto 2016), Juan David Orozco Sanchez (lungo 2017), Riccardo Greppi (corto 2017), Francesco Guglielmetti (corto 2020) 4 vittorie: Marica Mainelli (corto 2017, 2018, 2019, 2020) 2 vittorie: Michela Urh (lungo 2014 e 2015), Monica Moia (lungo 2019 e corto 2021) 1 vittoria: Renata Barbirato (corto 2014), Carmela Vergura (corto 2015), Jessica Gerard (lungo 2016), Tamara Naguliak (corto 2016), Sara Garavaglia (lungo 2017), Clara Defilippi (lungo 2018), Angelica Bernardi (lungo 2020).