Primo oro del 2023 per Stefano Velatta: "Una gara diversa, ma sono riuscito a vincere"

Lo scorso 22 gennaio Stefano Velatta ha conquistato la medaglia d’oro a Corato, in provincia di Bari, nella gara podistica all'americana in memoria di Cataldo de Palma, imprenditore oleario. E’ stato come tornare a casa per l’atleta, che racconta: “Ho costruito la mia carriera da Roma in giù, e soprattutto in Puglia, ma di solito gareggio nelle ultra-maratone. Questa gara è stata diversa, ma mi sono divertito”.

Su invito dell’organizzatore della competizione, Riccardo Blasi, Stefano Velatta si è confrontato con altri 29 atleti, provenienti da tutta Italia, su un circuito di 400 mt da ripetere diverse volte per un totale di circa 8 km, costruito ad hoc all’interno dell’azienda d’olio Ribatti. Dopo i primi due giri a velocità controllata e due giri sprint ad eliminazione, la fase finale della gara si è giocata tra i 7 finalisti rimasti, tra cui l’atleta biellese: una volata di 3 giri del circuito, ovvero 1200 mt totali.

Il corridore racconta: “Sono riuscito a staccare l’avversario più forte negli ultimi 400 metri, e sono riuscito a vincere”. L’anno nuovo si apre quindi col botto per Stefano Velatta, che però non si ferma: “Il prossimo obiettivo è il Campionato Italiano della 50km, il 25 aprile a Castel Bolognese, e speriamo in un’altra medaglia”.