Giovanili SPB, primo concentramento per la SPB Conad Under 12

Finalmente è partito il campionato di Under 12, con la SPB Conad che ha disputato il primo concentramento della stagione. Sabato scorso, a Occhieppo, i ragazzi di coach Gregorio Bertoni hanno giocato contro le due compagini di San Rocco, battendone una e perdendo contro l’altra. In Under 15, due trasferte per le nostre SPB Lanificio di Sordevolo e SPB Officina Pozzo, entrambe poco fortunate, con due sconfitte da 3 punti. La prima avvenuta contro la forte formazione di Novi Ligure, che ha dimostrato di essere una corazzata, la seconda contro Occimiano, un’altra squadra dal buonissimo potenziale. Continua a vincere l'Under 17 Monteleone trasporti, questa volta sul campo del Volley Novara, dove si impone per 3 a 0. E anche l’Under 18 è prima nel campionato UISP, a pari punti con il Sant’Anna Volley, con una sola partita persa; vittoria casalinga per loro, un 3 a 0 sul TVM21. La SPB Giuse Gallery dovrà rifarsi in Under 19, dopo la sconfitta al tie break, in semifinale, contro Novi. Sabato 28 alle 11, alla palestra comunale di Occhieppo Inferiore, andrà in scena il secondo atto di questa grande sfida. Inoltre riprendono i concentramenti della Under 13, ferma la scorsa settimana, importantissimi per far giocare i ragazzi più giovani della Scuola Pallavolo Biellese.

U12

SPB Conad - San Rocco Novara Azzurra 2-1 (14-15; 15-1; 15-14)

San Rocco Novara Blu - SPB Conad Arancio 2-1 (15-14; 15-13; 12-15)

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U12 con tutti gli impegni della nostra SPB Conad: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/42071/1 .

U15

A.S. Novi Pallavolo - SPB Lanificio di Sordevolo 3-0

Parziali: 25-14; 25-15; 25-11.

Fortitudo Occimiano - SPB Officina Pozzo 3-1

Parziali: 25-12; 25-20; 18-25; 25-9.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone C della U15 con tutti gli impegni della SPB Lanificio Di Sordevolo e della SPB Officina Pozzo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/42371 .

U17

Volley Novara - SPB Monteleone Trasporti 0-3

Parziali: 19-25; 21-25; 22-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40832/1 .

U18

Scuola Pallavolo Biellese - TMV21 Gialla 3-0

Parziali: 25-20; 25-17; 25-20.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U18 con tutti gli impegni della nostra Scuola Pallavolo Biellese nel campionato UISP: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2022-2023/giovanili/under-maschile?authuser=0 .