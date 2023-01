Cicloturismo nel Biellese, opportunità per il futuro FOTO e VIDEO

Grande crescita del settore bike in Italia e in Piemonte, NewsBiella.it lancia l’idea di una pista ciclabile sul sedime del trenino Biella-Oropa. In occasione della nascita della nuova ATL che riunisce Biella, Valsesia, Vercelli e Novara si è riaperta la discussione sulle risorse turistiche del territorio e una tra le più interessanti e in rapida crescita è il cicloturismo.

Biella si trova infatti al terzo posto della classifica regionale per numero di accompagnatori cicloturistici, e al quarto per numero di noleggiatori di bike. NewsBiella.it, vista la premessa, ha organizzato una diretta streaming per trattare l’argomento con alcuni degli attori del cicloturismo a livello locale e approfittando dell'occasione per lanciare un’idea.

A rappresentare le guide per la regione Piemonte è Ludovico Bizzocchi, che conferma la popolarità sempre maggiore dell’attività e sottolinea anche che: “Le bici con pedalata assistita hanno completamente cambiato lo scenario”. “Altro fattore importante - racconta Ludovico - è stato lo sviluppo tecnologico”, che ha portato all’ideazione e sviluppo della piattaforma Skouty per la ricerca di accompagnatori professionisti, e dell'applicazione SlowBi che permette trovare percorsi cicloturistici, punti di ristoro, di accoglienza e produttori del territorio.

Altro attore dello sviluppo di questa modalità di turismo è Fondazione Biellezza, con Marco Taglia responsabile del settore cicloturistico: “Quello che fa Fondazione BIellezza - spiega il responsabile - è supportare tutti quegli operatori che vogliono agire in questo mercato, tramite promozione e valorizzazione del territorio”, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni. Dal 2015, inoltre, è attivo un progetto per lo sviluppo del territorio gestito dalla A.S.D. EGB, sotto la guida del presidente Luciano Canova, che racconta: "accompagniamo i soci alla scoperta delle bellezze dei nostri territori”, esplorando sentieri dalle montagne fino al basso Biellese.

Christian Clarizio, neoeletto vicepresidente della nuova ATL ha illustrato due progetti, sviluppati in collaborazione con Fondazione Biellezza e altri Enti: In Bici Attorno al Monte Rosa, anello di unione del territorio biellese, canavese e la Valle d’Aosta, e In Bici a Pelo d’Acqua che interesserà le province di Biella e di Novara. “Ci immaginiamo che un domani una persona possa arrivare dalla Svizzera e fare il giro di tutte le province”, questo l’augurio di Christian per il futuro del cicloturismo.

LA PROPOSTA DI NEWSBIELLA.IT

In Italia sono tante le piste ciclabili che stanno nascendo sui sedimi dei vecchi binari, e Biella ne possiede uno molto caratteristico. Alla luce di ciò e della recente pubblicazione della Regione circa lo sviluppo del cicloturismo, e in particolare della necessità di migliorare e ampliare l’offerta disponibile ai clienti, nasce la proposta di NewsBiella.it: la creazione di un sentiero per bike sul sedime del vecchio trenino Biella-Oropa.

“La discussione di questa iniziativa è già stata intavolata”, spiega Christian Clarizio, e le opinioni dei responsabili dello sviluppo del cicloturismo sono positive: “E’ uno strumento valido per unire due parti molto belle”, afferma Ludovico Bizzocchi, mentre Marco Taglia lo descrive come “Un sogno che si realizza” per completare un anello di sentieri provinciali che colleghi Biella ad altre realtà limitrofe, e infine l’augurio di Luciano Canova è: “Speriamo che ciò si realizzi in un tempo breve”. Il prossimo appuntamento per la promozione delle iniziative biellesi sarà la Fiera del Cicloturismo, dove quest’anno verranno presentati i progetti di tutti territori compresi dalla nuova ATL ma con un approfondimento specifico su Biella.